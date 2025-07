Calciomercato Sassuolo, Rugani sempre nel mirino dei neroverdi. La situazione sul difensore ex Juve - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: sondaggio per Rugani, ma il difensore vuole restare alla Juventus. La situazione

Il calciomercato Sassuolo si muove con attenzione sul fronte difensivo e uno dei nomi finiti nel mirino della dirigenza neroverde è quello di Daniele Rugani. Il centrale della Juventus, rientrato a Torino dopo una breve esperienza in prestito all’Ajax, è stato oggetto di interesse da parte del club emiliano, alla ricerca di rinforzi di esperienza per il reparto arretrato.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, il Sassuolo ha effettuato alcuni sondaggi concreti nelle scorse settimane per comprendere la disponibilità del giocatore a cambiare aria. Rugani, reduce da una buona prestazione nel Mondiale per Club – dove ha giocato da titolare negli ottavi di finale contro il Real Madrid, nonostante la sconfitta per 1-0 – sembrava essere un profilo ideale per rafforzare la difesa neroverde.

Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, l’ex Empoli e Rennes avrebbe deciso di rimanere alla Juventus. Al momento, Rugani non considera l’ipotesi di trasferirsi e non ha intenzione di lasciare Torino, nonostante la concorrenza agguerrita nel reparto difensivo bianconero. La sua scelta frena, almeno per ora, le ambizioni del calciomercato Sassuolo, che dovrà valutare altri profili per rinforzare il pacchetto difensivo.

Il Sassuolo, reduce da una stagione complicata culminata con la retrocessione, sta cercando di costruire una rosa competitiva per tentare subito il ritorno in Serie A. La priorità del club è quella di affiancare ai giovani di talento anche calciatori d’esperienza e personalità, in grado di reggere la pressione e guidare il gruppo nelle sfide più delicate del campionato cadetto.

Nel quadro attuale del calciomercato Sassuolo, Rugani sarebbe stato un innesto perfetto per affidabilità, curriculum e capacità di adattamento. Ma con il difensore deciso a rimanere alla Juventus, la dirigenza dovrà ora cambiare obiettivo. Non è escluso che nelle prossime settimane vengano sondati altri profili simili per età e caratteristiche.

La sessione di mercato è ancora lunga, e il calciomercato Sassuolo continuerà a muoversi con determinazione. Se l’affare Rugani non è decollato, è solo una tappa di un percorso che vede il club neroverde impegnato in una profonda rifondazione per ritrovare competitività e ambizione.