Calciomercato Sassuolo, occhi puntati su Daniele Rugani per rinforzare la difesa. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: occhi puntati su Daniele Rugani in attesa della decisione di Tudor

Il calciomercato Sassuolo entra nel vivo, e tra le priorità del club neroverde spicca il rafforzamento del reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’obiettivo principale è Daniele Rugani, difensore centrale in uscita dalla Juventus. Il classe ’94, con un passato anche all’Ajax, è considerato il profilo ideale per guidare la retroguardia del nuovo Sassuolo, che punta a ricostruire dopo la promozione.

Rugani, reduce da un’ottima prestazione nel Mondiale per Club, ha mostrato segnali importanti e spera ancora di poter rientrare nei piani tecnici della Juventus. Il nuovo allenatore bianconero, Igor Tudor, lo sta valutando attentamente durante il ritiro estivo. Sarà infatti il tecnico croato a decidere se confermarlo in rosa oppure inserirlo nella lista dei partenti.

Nonostante l’incertezza legata alla decisione della Juve, il Calciomercato Sassuolo si muove con cautela ma determinazione. Il club emiliano è pronto ad affondare il colpo nel caso in cui Rugani venga ufficialmente messo sul mercato. I neroverdi si trovano in pole position rispetto ad altri club interessati, grazie ai buoni rapporti con l’entourage del giocatore e alla possibilità di garantirgli un ruolo da protagonista.

Per Rugani, il Sassuolo rappresenterebbe un’occasione di rilancio, con la prospettiva di tornare ad essere leader in un contesto dove può trovare continuità e responsabilità. Il difensore conosce bene il campionato italiano e la sua esperienza sarebbe fondamentale in un progetto tecnico che punta a salvarsi in Serie A.

Il calciomercato Sassuolo sta seguendo una linea strategica chiara: puntare su profili italiani, motivati e con conoscenza del campionato, capaci di fare la differenza in un torneo complesso come la Serie A. Rugani rispecchia esattamente queste caratteristiche.

Le prossime settimane saranno decisive: molto dipenderà dalla scelta di Tudor e dalla posizione ufficiale della Juventus. In caso di via libera, il Sassuolo è pronto a muoversi con rapidità per assicurarsi un rinforzo di grande valore.

Il Calciomercato Sassuolo, dunque, potrebbe presto registrare un colpo di spessore in difesa. L’arrivo di Rugani sarebbe un segnale forte, di ambizione e voglia di risalire subito nella massima serie.