Calciomercato Sassuolo, rottura con Laurienté? Quel club ci proverà per comprarlo a gennaio
Il calciomercato Sassuolo potrebbe registrare presto nuovi sviluppi riguardanti Armand Laurienté. Dopo il fallimento della trattativa estiva e i dissapori tra l’attaccante francese e il club inglese, il Sunderland sembra pronto a riprovare l’assalto al giocatore. Nonostante le difficoltà legate alla sessione in corso, la società inglese rimane vigile, con l’intento di rinforzare il proprio reparto offensivo puntando ancora sull’esterno del Sassuolo.
Laurienté, in forza al Sassuolo con un contratto valido fino al 2027, è stato protagonista di numerosi rumors di calciomercato Sassuolo dall’inizio dell’estate. L’attaccante ha più volte manifestato la volontà di lasciare l’Italia, suscitando l’interesse di club stranieri. Tuttavia, le trattative con il Sunderland non si sono concretizzate, creando una situazione di incertezza sul suo futuro. La società emiliana, dal canto suo, sta monitorando con attenzione le intenzioni del giocatore, valutando ogni possibile scenario prima di prendere decisioni definitive sulla sua cessione.
Se Laurienté dovesse confermare la volontà di non rinnovare il contratto, il Sassuolo potrebbe prendere in considerazione due opzioni principali. La prima sarebbe quella di programmare un trasferimento già durante la sessione invernale di gennaio, così da non rischiare di perderlo a parametro zero. La seconda possibilità, invece, riguarda la cessione in estate, quando il mercato potrebbe offrire migliori opportunità economiche e sportive per il club emiliano. In entrambi i casi, il nome di Laurienté resta uno dei più discussi nel panorama del calciomercato Sassuolo.
L’attenzione dei media è concentrata anche sulle strategie del Sassuolo per sostituire eventuali partenti. La società emiliana, conosciuta per la capacità di valorizzare giovani talenti e reinvestire sul mercato, dovrà decidere se trattenere Laurienté per continuare a rafforzare la squadra o cederlo per capitalizzare su un’eventuale offerta. Nel frattempo, il Sunderland mantiene vivo l’interesse, pronto a formalizzare un’offerta convincente qualora si presentasse l’opportunità di chiudere l’operazione.
Il futuro di Laurienté resta quindi una delle questioni chiave del calciomercato Sassuolo, con tifosi e addetti ai lavori che seguiranno con attenzione ogni sviluppo. La decisione dell’attaccante francese influenzerà non solo il reparto offensivo del club, ma anche la strategia del Sassuolo per la prossima stagione, rendendo la vicenda uno degli argomenti più caldi in Italia e all’estero.
