Calciomercato Sassuolo, Simeone idea sempre più concreta: pressing totale con il Napoli. L'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: nel mirino Giovanni Simeone per l’attacco, offerta rifiutata dal Napoli. Ecco le ultime novità

Il Calciomercato Sassuolo entra nel vivo dopo il ritorno in Serie A, conquistato con una stagione quasi impeccabile in cadetteria. La dirigenza neroverde, con il direttore sportivo Palmieri e l’amministratore delegato Carnevali in prima linea, sta lavorando con determinazione per garantire al nuovo tecnico Fabio Grosso una rosa all’altezza della massima serie. L’obiettivo è chiaro: evitare una nuova retrocessione come quella dolorosa del campionato 2023/2024, chiuso al penultimo posto.

Uno dei nodi principali del Calciomercato Sassuolo riguarda il reparto offensivo. Con la possibile partenza di Andrea Pinamonti, finito nel mirino di Torino e Fiorentina, il club emiliano è alla ricerca di un attaccante esperto e affidabile. Il nome più caldo è quello di Giovanni Simeone, attaccante argentino di proprietà del Napoli.

Il ‘Cholito’ ha vissuto una stagione complicata con i partenopei: soltanto 19 presenze tra campionato e Coppa Italia, condite da un gol e un assist, relegato spesso ai margini della rosa. Ora cerca una nuova avventura dove poter tornare protagonista. Sebbene nelle scorse settimane si sia parlato di un forte interesse del Siviglia, destinazione che Simeone gradirebbe, la trattativa sembra al momento bloccata.

Anche il Pisa ha manifestato interesse, ma l’ingaggio elevato del calciatore rappresenta un ostacolo difficile da superare per il club toscano. Proprio per questo motivo, il Calciomercato Sassuolo ha colto l’occasione per farsi avanti in modo concreto.

Secondo canalesassuolo.it, il club emiliano ha presentato al Napoli un’offerta da circa 8 milioni di euro, rifiutata però dalla società di De Laurentiis, che punta a incassare almeno 10-12 milioni per lasciar partire l’argentino. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Sassuolo rilancerà l’offerta o se virerà su altri obiettivi.

In ogni caso, il Calciomercato Sassuolo è destinato a essere uno dei più attivi dell’estate, con l’obiettivo dichiarato di restare stabilmente in Serie A e costruire un progetto solido per il futuro.