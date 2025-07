Calciomercato Sassuolo, assalto totale per Simeone del Napoli. Arriva la prima offerta dei neroverdi - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: offerta da 8 milioni per Simeone, il Napoli ne chiede 12. La situazione

Il calciomercato Sassuolo entra nel vivo e il nome nuovo per l’attacco neroverde è quello di Giovanni Simeone. Secondo quanto riportato da CalcioNapoli24, il club emiliano ha presentato un’offerta da 8 milioni di euro per il centravanti argentino attualmente in forza al Napoli. Una proposta concreta, che testimonia l’interesse del Sassuolo per un attaccante di esperienza e qualità, ma che per il momento è stata giudicata insufficiente dalla società partenopea.

Il Napoli, infatti, non ha intenzione di svendere Simeone e valuta il suo cartellino almeno 12 milioni di euro. Una cifra considerata congrua sia per le prestazioni del giocatore che per il suo profilo internazionale. Simeone, pur essendo stato spesso utilizzato come riserva negli ultimi anni, ha dimostrato grande efficacia sotto porta e si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa.

Il calciomercato Sassuolo, dal canto suo, sta cercando rinforzi per ricostruire un reparto offensivo che ha perso alcuni pezzi importanti nel corso delle ultime stagioni. Dopo la promozione in Serie A, l’obiettivo è quello di allestire una rosa competitiva per la salvezza. E in quest’ottica, l’acquisto di un attaccante come Simeone rappresenterebbe un colpo di spessore e di grande esperienza.

Il dialogo tra le due società resta aperto, anche se la distanza tra domanda e offerta è ancora significativa. Non è escluso che il calciomercato Sassuolo possa rilanciare nelle prossime settimane, magari con un’offerta migliorata o inserendo bonus e clausole che possano avvicinare le richieste del Napoli. In alternativa, potrebbe essere studiata una formula diversa, come un prestito oneroso con obbligo di riscatto, che consentirebbe al club emiliano di dilazionare l’investimento.

Il calciomercato Sassuolo si conferma dunque molto attivo, con la dirigenza impegnata a trovare profili pronti per il salto di qualità. Simeone, con la sua esperienza in Serie A e la sua mentalità da lottatore, sembra l’identikit ideale per guidare l’attacco neroverde nella prossima stagione. La trattativa è appena iniziata, ma potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni. Restano da limare le distanze economiche, ma la volontà del Sassuolo è chiara: portare Giovanni Simeone in Emilia e affidargli le chiavi del nuovo progetto tecnico.