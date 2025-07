Calciomercato Sassuolo, Simeone si avvicina? La situazione all'interno della trattativa dei neroverdi. Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: obiettivo salvezza con Simeone nel mirino. La situazione attuale dei neroverdi

Dopo aver riconquistato la Serie A al primo tentativo, il calciomercato Sassuolo è ora chiamato ad affrontare una sfida ben più complessa: evitare un nuovo immediato ritorno in Serie B. La stagione 2025/2026 rappresenta un punto cruciale per il club neroverde, che sta lavorando con determinazione per costruire una rosa solida e competitiva. Il Calciomercato Sassuolo è entrato nel vivo, con l’obiettivo dichiarato di mettere a disposizione di Fabio Grosso un gruppo in grado di raggiungere la salvezza senza sofferenze.

Tra le priorità del Calciomercato Sassuolo c’è sicuramente il reparto offensivo, dove si cerca un attaccante esperto e affidabile. Il nome nuovo per l’attacco è quello di Giovanni Simeone, centravanti argentino in uscita dal Napoli. Simeone rappresenta un profilo ideale per una squadra come il Sassuolo: conosce bene la Serie A, è abituato a lottare, e ha un buon senso del gol anche quando non parte titolare.

Tuttavia, l’ostacolo principale per portare il “Cholito” in neroverde è rappresentato dal suo ingaggio. L’attaccante percepisce infatti 1,6 milioni netti a stagione, una cifra elevata per i parametri del club emiliano. La dirigenza starebbe valutando la possibilità di un prestito con parte dello stipendio coperto dal Napoli, oppure di un contratto rivisto al ribasso, eventualmente incentivato da bonus legati alla salvezza.

Il Calciomercato Sassuolo non si ferma però a Simeone. Il club è attivo anche su altri fronti, soprattutto a centrocampo e in difesa, dove si cercano rinforzi di esperienza da affiancare ai giovani già presenti in rosa. La volontà di Grosso è chiara: costruire una squadra che possa esprimere un calcio propositivo, ma che sappia anche soffrire nei momenti chiave della stagione.

Dopo le recenti delusioni, a Sassuolo si respira aria di rinnovamento, ma anche di pragmatismo. Il Calciomercato Sassuolo sarà giocato su equilibri delicati tra sostenibilità economica e qualità tecnica. L’ingaggio di un attaccante come Simeone sarebbe un segnale forte: il club non vuole più essere solo una fucina di talenti, ma anche una realtà capace di mantenere stabilmente la categoria.