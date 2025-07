Calciomercato Sassuolo, Beltran possibile grande colpo in attacco. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: occhi puntati su Beltrán, ipotesi scambio con Volpato. La situazione attuale

Il calciomercato Sassuolo si accende attorno a un nome che stuzzica l’interesse del club neroverde: Lucas Beltrán. L’attaccante argentino, attualmente in forza alla Fiorentina, è un profilo che piace molto alla dirigenza emiliana, intenzionata a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Fabio Grosso in vista della nuova stagione di Serie A.

Beltrán, classe 2001, ha collezionato 98 presenze e 16 gol con la maglia viola, ma non è considerato incedibile dal club toscano. La Fiorentina, pur apprezzando le qualità del giocatore, non si opporrebbe a una cessione qualora arrivasse un’offerta soddisfacente. Tuttavia, convincere Daniele Pradè a lasciarlo partire non sarà affatto semplice.

Proprio per questo, il Sassuolo potrebbe valutare l’inserimento di una contropartita tecnica per sbloccare l’operazione. Secondo quanto riportato da La Nazione, un nome che stuzzica particolarmente la Fiorentina è quello di Cristian Volpato, giovane talento offensivo ex Roma, ora in forza ai neroverdi. Il classe 2003 è un giocatore su cui la società toscana ha messo gli occhi già da tempo e che potrebbe rappresentare un investimento interessante in chiave futura.

L’ipotesi di uno scambio Beltrán-Volpato sta quindi prendendo quota, con i due club che potrebbero lavorare a un’operazione che accontenti entrambe le parti. Il Sassuolo, da un lato, otterrebbe un attaccante già abituato ai ritmi della Serie A, in grado di guidare il reparto offensivo nel progetto di risalita. La Fiorentina, dall’altro, si garantirebbe un giocatore giovane e con ampi margini di crescita, inseribile gradualmente nello scacchiere di Raffaele Palladino.

Nel frattempo, il calciomercato Sassuolo resta molto attivo anche su altri fronti, con la società impegnata a costruire una rosa competitiva per puntare subito al ritorno nella massima serie. L’obiettivo è affiancare ai giovani di talento alcuni elementi più esperti, capaci di guidare il gruppo nei momenti chiave della stagione.

I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per questa doppia operazione tra Sassuolo e Fiorentina, che si candida a essere una delle trattative più interessanti del mercato estivo.