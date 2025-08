Calciomercato Sassuolo, osservato Aebisher per rinforzare il centrocampo. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: nel mirino Michel Aebischer del Bologna, sfida con Pisa e Cagliari

Il Calciomercato Sassuolo entra nel vivo e si fa sempre più intenso, con la dirigenza neroverde impegnata a costruire una rosa all’altezza per affrontare la nuova stagione. L’obiettivo è chiaro: allestire una squadra solida, competitiva e capace di tornare protagonista, con l’intento di centrare la promozione e soddisfare le aspettative dei tifosi. In questo contesto si inserisce la trattativa per Michel Aebischer, centrocampista svizzero attualmente in forza al Bologna.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il nome di Aebischer è uno dei più caldi in questa fase del Calciomercato Sassuolo. Il club emiliano sta cercando profili di esperienza in Serie A per aumentare il tasso qualitativo del centrocampo, e il giocatore rossoblù risponde perfettamente a queste esigenze. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita: anche Cagliari e Pisa sono sulle tracce del classe ’97, con i toscani che, al momento, sembrerebbero in vantaggio nella corsa al giocatore.

Il Bologna ha già fissato il prezzo: circa 7 milioni di euro. Il Pisa starebbe cercando di chiudere l’operazione con un prestito e obbligo di riscatto condizionato alla salvezza, una formula che potrebbe ingolosire il club rossoblù. Tuttavia, la società emiliana preferirebbe un accordo più immediato: 5 milioni subito, più altri 2 di bonus legati alla permanenza in Serie A. Una posizione che complica le trattative, ma che non scoraggia il Sassuolo, deciso a giocarsi le proprie carte fino in fondo.

Il Calciomercato Sassuolo, quindi, prosegue con grande intensità. La priorità resta quella di portare a Grosso (o al nuovo tecnico, in caso di cambio in panchina) giocatori pronti, abituati ai ritmi del massimo campionato, ma anche in grado di fare la differenza in Serie . Aebischer, con la sua esperienza maturata in Italia e in nazionale, rappresenta un profilo ideale.

Sarà fondamentale capire nelle prossime settimane se il Sassuolo riuscirà a superare la concorrenza e a chiudere l’affare. Una cosa è certa: il club neroverde è attivo e determinato, e il Calciomercato Sassuolo potrebbe riservare ancora molte sorprese.