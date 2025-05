Calciomercato Sassuolo, quale sarà il futuro di Andrea Pinamonti? Spunta fuori una nuova indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, spunta fuori quello che sarà il futuro del centravanti Andrea Pinamonti. Le ultime

Dopo aver conquistato la promozione in Serie A con Fabio Grosso alla guida tecnica, il calciomercato Sassuolo si prepara a tornare nella massima serie e a pianificare il proprio futuro con attenzione. Tra i principali temi sul tavolo della dirigenza c’è quello legato ad Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999, il cui cartellino è ancora di proprietà del club neroverde.

Secondo quanto riportato da SassuoloNews, dopo la retrocessione in Serie B al termine della scorsa stagione, Pinamonti era stato ceduto in prestito al Genoa, con la formula del diritto di riscatto. In rossoblù l’attaccante ha disputato una stagione tutto sommato positiva: 36 presenze complessive, condite da 10 gol e un assist. Numeri che testimoniano un rendimento solido, ma che non sembrano aver convinto completamente la dirigenza del Grifone.

Il Genoa, infatti, non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Le principali perplessità riguardano l’investimento economico richiesto per il riscatto, che si aggira intorno ai 14,7 milioni di euro. A questa cifra va aggiunto il pesante ingaggio percepito dal giocatore, considerato elevato per i parametri del club ligure. Questi fattori spingono il Genoa a riflettere con attenzione, valutando se investire tale somma o cercare alternative più sostenibili sul mercato.

Nel caso in cui il club rossoblù decidesse di non riscattarlo, il ritorno di Pinamonti al Sassuolo diventerebbe automatico. Tuttavia, anche una sua permanenza in Emilia sembra difficile da immaginare. L’attaccante italiano, infatti, ambisce a una nuova esperienza in un club di fascia alta, desideroso di misurarsi in un contesto più competitivo e con obiettivi ambiziosi.

La prossima finestra di mercato sarà dunque decisiva per chiarire il futuro del centravanti, che continua a essere un profilo interessante per diverse squadre in Serie A. Il Sassuolo, intanto, osserva con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole di poter contare su un giocatore di valore, ma anche della necessità di trovare la soluzione più vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.