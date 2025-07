Calciomercato Sassuolo, Volpato si esprime così: «Addio? Adesso vi svelo tutti i miei obiettivi» - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, Volpato: «Voglio restare in A e dimostrare il mio valore». La situazione

Il protagonista del momento in casa neroverde è senza dubbio Cristian Volpato, uno dei nomi più interessanti del calciomercato Sassuolo. Dopo la promozione ottenuta nella scorsa stagione, il giovane fantasista italo-australiano ha le idee chiare: restare in Serie A e dimostrare il proprio valore. In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, Volpato ha raccontato le sue sensazioni e i suoi obiettivi per la nuova stagione.

«Ho intenzione di dimostrare chi sono e quali sono le mie potenzialità. Non vedo l’ora di tornare a giocare in Serie A», ha dichiarato il numero 10, motivato a imporsi con la maglia del Sassuolo anche nel massimo campionato.

Volpato: «La Serie B mi ha fatto crescere»

Il giovane trequartista ha riflettuto sulla sua esperienza in Serie B, definendola formativa: «Era il mio primo anno in B, un campionato difficile che mi ha insegnato molto. Tante partite sporche, tanta intensità e agonismo. Ho imparato a gestire meglio i duelli e le palle sporche. È stato un passo fondamentale per la mia crescita».

E ora, con la Serie A ritrovata, Volpato punta al salto di qualità: «Devo capire meglio quando è il momento della giocata e quando serve la semplicità. Questo si costruisce solo giocando con continuità, cosa che in passato non sempre ho avuto, se non in un breve periodo con Mourinho alla Roma».

Calciomercato Sassuolo: Volpato resta concentrato

Nonostante le tante voci sul calciomercato Sassuolo, Volpato mantiene i piedi per terra: «Leggo e sento le notizie, e mi fa piacere sapere che c’è interesse. Ma io penso solo a lavorare per il Sassuolo. Non mi faccio distrarre dal mercato». Anche l’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha confermato la volontà del giocatore di restare, sottolineando il suo atteggiamento positivo e la sua voglia di emergere.

«Non ho chiesto la cessione, sto bene qui. Ho grande voglia di mettermi in mostra e migliorare. Al resto pensa il mio procuratore», ha ribadito Volpato.

Quanto a un eventuale futuro all’estero, il giovane talento resta aperto: «Vengo dall’Australia, quindi non avrei problemi a spostarmi. Ma oggi la mia testa è solo al Sassuolo».