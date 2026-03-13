Calciomercato Serie A: il Barcellona piomba sul big italiano! Può portarlo via dall’Italia. E questo aspetto favorirebbe il suo addio

Calciomercato Serie A: il Barcellona vuole il big italiano! Può strapparlo all’Italia. E c’è un aspetto che favorirebbe il suo addio

Il mercato attorno ad Alessandro Bastoni si accende all’improvviso. Ad alimentare le voci non sono solamente le indiscutibili doti tecniche del giocatore, ma un inaspettato clima di tensione ambientale che rischia di minare le sue certezze. Nonostante il fortissimo e viscerale legame con l’Inter allenata da Cristian Chivu, l’ombra del Barcellona si fa sempre più concreta.

Il piano del Barcellona e lo stress ambientale

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i continui e rumorosi fischi piovuti sul difensore in quasi tutti i campi di Serie A (dalla trasferta di Lecce fino al caldissimo derby contro il Milan) stanno generando una situazione di stress psicologico e ambientale mai registrata prima.

Sebbene il calciatore sia profondamente legato ai colori della Beneamata, questo clima ostile potrebbe spingerlo a valutare seriamente delle ricche proposte dall’estero per ritrovare la serenità perduta. Il direttore sportivo dei catalani, Deco avrebbe già avviato i primissimi contatti esplorativi con l’agente del difensore, Tullio Tinti. L’obiettivo degli spagnoli è chiaro: sfruttare questa fastidiosa crepa nel rapporto tra il giocatore e il calcio italiano.

La posizione dell’Inter e il nodo bilancio

Dal canto suo, l’Inter continua a considerare il proprio numero 95 un pilastro assolutamente incedibile. Tuttavia, le spietate dinamiche del calciomercato insegnano che, di fronte a un’offerta “monstre” stimata intorno ai 60-70 milioni di euro, la proprietà di Oaktree potrebbe essere costretta a vacillare.

Un incasso così cospicuo permetterebbe di far quadrare agevolmente i bilanci societari e, contemporaneamente, di finanziare colpi in entrata di altissimo livello per puntellare la rosa, come Manu Koné o Guglielmo Vicario.

Il crocevia dei playoff Nazionali

Molto del futuro del centrale dipenderà anche dal percorso dell’Italia. Il rendimento e gli stimoli derivanti dai delicati playoff di marzo della Nazionale potrebbero rivelarsi decisivi: un eventuale successo azzurro potrebbe restituire grande entusiasmo al difensore, spazzando via le scorie accumulate in campionato e allontanando definitivamente le pericolose sirene catalane.