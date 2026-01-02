Calciomercato Serie A, concreto il ritorno di Cancelo in Italia. Firmerà per quella grande squadra - Calcio News 24

Calciomercato Serie A, concreto il ritorno di Cancelo dopo le ultime voci. Ecco la situazione attuale

Il Calciomercato Serie A si apre con un nome destinato a infiammare i tifosi dell’Inter: Joao Cancelo. L’esterno portoghese, considerato uno dei difensori più moderni del panorama europeo, potrebbe presto fare ritorno a Milano, portando qualità, esperienza internazionale e capacità di gestione della fascia destra, trasformandosi quasi in un regista aggiunto della squadra.

Secondo quanto riportato dal QS, l’Inter sta valutando concretamente la possibilità di riportare Cancelo dall’Al-Hilal, club saudita che lo ha accolto nella scorsa sessione di mercato. L’operazione assume contorni ancora più suggestivi grazie alla presenza di Simone Inzaghi, ex tecnico nerazzurro e attuale allenatore dell’Al-Hilal, che potrebbe giocare un ruolo chiave nel facilitare il trasferimento, creando un collegamento diretto tra il club milanese e il campione portoghese.

Non mancano le difficoltà legate agli aspetti economici: l’ingaggio di Cancelo rappresenta una voce importante, e la dirigenza dell’Inter dovrà trovare la giusta formula per rendere sostenibile l’operazione senza compromettere il bilancio. Nonostante ciò, il club sembra determinato a provare fino in fondo, consapevole che l’innesto di un profilo del genere potrebbe fare la differenza nella seconda parte della stagione, soprattutto considerando gli impegni nazionali e internazionali dei nerazzurri.

Per Cristian Chivu, responsabile dell’area tecnica, il ritorno di Cancelo non sarebbe solo un colpo di mercato: significherebbe aggiungere esperienza internazionale a una squadra che punta a confermarsi ai vertici del campionato. Il suo contributo in campo potrebbe rivelarsi fondamentale, sia in termini di dinamismo offensivo che di solidità difensiva.

Così, nell’ambito del Calciomercato Serie A, l’operazione Cancelo-Inter rappresenta uno dei dossier più caldi, capace di unire strategia, fascino internazionale e un ritorno emozionante per la tifoseria meneghina. L’attenzione resta alta: il colpo potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni, cambiando gli equilibri sulla corsia destra dei nerazzurri.