Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

BERTOLACCI RIPARTE DALLA TURCHIA – Andrea Bertolacci si è trasferito ufficialmente Fatih Karagumruk. La squadra turca è pronta ad accogliere il centrocampista classe ’91 per la seconda parte di stagione, ritrovando vecchie conoscenze del calcio italiano come Emiliano Viviano, Ervin Zukanovic e Lucas Biglia. Dopo l’esperienza alla Sampdoria, Bertolacci è pronto a ripartire dalla Turchia. A darne l’annuncio è stato il suo nuovo club.

INTER, TUTTI I NOMI PER L’ATTACCO – Con l’addio a tutte le competizioni europee, difficilmente l’Inter potrà agire sul mercato a meno di cessioni che però dovrebbero esserci: Eriksen e Nainggolan su tutti. Antonio Conte ha chiesto, anche per la prossima finestra di trattative invernale, un attaccante che possa fare da vice a Romelu Lukaku. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome di Gervinho, con un possibile scambio con Pinamonti, è sempre in voga. Ma ci sarebbero anche dei nuovi nomi in lista: ovvero Kevin Lasagna, Simone Zaza e Leonardo Pavoletti. Tutti attaccanti che nelle rispettive squadre non trovano tanto spazio e che potrebbero quindi cambiare aria.

SAMPDORIA, JANKTO PIACE IN BUNDESLIGA – Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria, sta vivendo un ottimo momento. Prestazioni di livello, assist e gol, tra l’altro consecutivi, per il blucerchiato che ha attirato su di sé gli occhi di diverse società in Bundesliga. Sia l’Hoffenheim che l’Herta Berlino avrebbero puntata il centrocampista della Sampdoria. Un pallido interesse arriva anche dalla Premier League. Difficile che la dirigenza blucerchiata voglia privarsene già nel mercato di gennaio, il suo valore – al momento – si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

ASTA PER NAINGGOLAN – In casa Inter, nel mercato di gennaio, ci sarà da risolvere anche la questione Radja Nainggolan. Il belga non rientra nei piani di Antonio Conte e volerà quindi altrove. L’ipotesi principale è quello dell’ennesimo ritorno al Cagliari con i rossoblù che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero mettere sul piatto Leonardo Pavoletti. I nerazzurri vorrebbero il giovane Carboni, ma i sardi hanno risposto picche. C’è poi la Fiorentina, che sul piatto potrebbe mettere Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli. Due calciatori che in estate piacevano all’Inter, ma che adesso sembrano due piste che si sono raffreddate. Occhio poi all’ipotesi Sassuolo. L’ipotesi più complicata, ma i neroverdi hanno messo tanti talenti in vetrina che potrebbero partire e Nainggolan potrebbe fare da sostituto.