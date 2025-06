Calciomercato Serie A: le squadre devono decidere per i prestiti; chi è confermato e chi lascia

Calciomercato Serie A, il 30 giugno scade il limite per i prestiti: ecco chi sarà confermato e chi tornerà nella sua squadra

Con lo scoccare della mezzanotte del 30 giugno si chiuderà il termine per il riscatto dei prestiti, segnando un’ondata di rientri ai club d’origine. Alcune trattative, come riportato da la Gazzetta dello Sport, resteranno vive con formule alternative, ma tanti volti si congedano, almeno per ora.

Il Parma non ha riscattato Alessandro Vogliacco dal Genoa (clausola da 4 milioni), ma tenterà una nuova trattativa. Stessa sorte per Matteo Cancellieri, tornato alla Lazio dopo tre gol poco convincenti. Il Milan ha lasciato partire tutti i prestiti di gennaio: Joao Felix, Sottil (Fiorentina) e Walker (Manchester City). Risparmiati 5 milioni su quest’ultimo. Anche Okafor rientra, dopo un passaggio opaco al Napoli, così come Billing, autore di un gol pesante all’Inter ma non riscattato.

Nella Lazio si registrano pochi movimenti: la società ha completato gli obblighi per Rovella, Gigot e Pellegrini, mentre Arijon Ibrahimovic (Bayern) è rientrato dopo due presenze. La Roma non ha trattenuto Nelsson e Gourna-Douath (19,6 milioni richiesti dal Salisburgo), ritenuti troppo costosi. L’Atalanta saluta Posch, mentre il Bologna ha detto no a Pedrola e Pobega.

Tra gli altri: il Sassuolo ha riscattato Tarik Muharemovic (3 milioni), ma ha lasciato partire Moldovan e Velthuis. Il Genoa ha rinunciato a Pinamonti (14 milioni), Zanoli, Onana e Kassa. Il Pisa cambia guida tecnica (arriva Gilardino) e saluta cinque prestiti. La Cremonese invece ha investito 5 milioni su Fulignati e Vandeputte, autore di 15 assist. Il Como conferma Perrone dal Manchester City e investe 11 milioni nei terzini Valle e Van Der Brempt. Infine, il Verona ha esercitato gli obblighi per Niasse e Bernede e ha confermato Bradaric e Sarr, mentre salutano Tengstedt, Okou e Daniliuc.