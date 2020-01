Marko Livaja potrebbe presto tornare a giocare in Italia: ci sta provando in queste ore la SPAL di Semplici

Marko Livaja potrebbe presto tornare a giocare in Serie A. La Spal, infatti, ha messo gli occhi sull’ex Inter per rinforzare il reparto avanzato di Semplici.

Come riporta Gianluca Di Marzio, i ferraresi sono al lavoro per chiudere l’arrivo di Livaja in biancoazzurro. Il croato classe ’93, finora in Super League ha collezionato 18 presenze e 6 gol, ed ora è nel mirino del club di Ferrara.