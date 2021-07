Calciomercato Spezia: Caceres sempre più vicino. Dovrà ridursi l’ingaggio

Martin Caceres vicino all’ennesimo cambio di maglia in Serie A: vicino l’accordo con lo Spezia. Dovrà ridursi l’ingaggio

Martin Caceres è vicino all’ennesimo cambio di maglia della sua carriera in Serie A. Come riportato da Tuttosport, il difensore uruguaiano sarebbe vicino allo Spezia: opportunità dopo che è rimasto svincolato dalla Fiorentina.

L’uruguaiano, ex Juve, Lazio, Fiorentina e Verona, deve ridursi sensibilmente l’ingaggio però per sposare la causa di Thiago Motta. Rinforzo d’esperienza e di sicuro affidamento ma anche duttilità per il modulo fluido del nuovo tecnico.