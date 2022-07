Calciomercato Spezia: UFFICIALE l’arrivo di Serpe dal Genoa

Calciomercato Spezia, in arrivo dal Genoa Laurens Serpe. Il calciatore arriva a titolo definitivo, è il primo rinforzo per Gotti

Arriva il primo rinforzo per lo Spezia di Gotti. Dal Genoa arriva Laurens Serpe. Di seguito il comunicato del club ligure.

«Il giovane difensore nativo di Fivizzano (MS) arriva a titolo definitivo dal Genoa CFC e ha sottoscritto con la società di via Melara un contratto fino al 30 giugno 2026.

Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, Serpe ha esordito tra i professionisti proprio con la casacca rossoblù, subentrando nella ripresa a Biraschi nel match d’esordio della Serie A 2021-2022 contro l’Inter, prima di passare in prestito al Crotone nello scorso mercato invernale.



Fisico imponente (193 cm), grande forza fisica e un’ottima capacità nelle letture difensive, caratteristiche che lo hanno portato a indossare la casacca azzurra delle selezioni Under 17, Under 18, Under 19 e Under 20.



Benvenuto Laurens!»