Calciomercato Torino, non solo Amrabat: Praet nei pensieri di Juric

Il Torino sogna il doppio colpo a centrocampo: dopo i contatti per Amrabat, Juric vorrebbe in granata anche Praet

Il Torino sogna il doppio colpo a centrocampo. C’è molto da fare, secondo Ivan Juric, dunque Cairo e la dirigenza granata cercano di correre ai ripari per regalare al tecnico nuovi innesti.

Contatti in corso con la Fiorentina per Amrabat ma si pensa anche a un po’ di fantasia: come riporta Sky Sport sogno Dennis Praet del Leicester. Da capire la fattibilità dell’operazione per regalare l’ex Sampdoria a Juric.