Calciomercato Torino, tutti i nomi per l’attacco: Petagna per riconquistare la nazionale?

Calciomercato Torino: in attacco si punta Petagna del Napoli ma non è l’unico nome in lista per Juric. Le ultime di mercato

Molto in casa Torino dipenderà dalla decisione del gallo Belotti, il capitano rimarrà un altro anno nonostante le difficoltà della squadra nella scorsa stagione? Intanto il Torino con Juric si sta portando avanti e come riporta questa mattina Tuttosport sta sondando il terreno per diversi profili in attacco.

Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Andrea Petagna, destinato a trovare sempre meno spazio in casa Napoli dove è chiuso da Mertens ma soprattutto Osimhen. Al nuovo tecnico piacerebbe ritrovare Kevin Lasagna, un attaccante che ben si adatta al suo stile di gioco. E poi ci sarebbe Christian Kouame. Il suo talento non è ancora sbocciato definitivamente e il Torino, che lo cercava già la scorsa estate, potrebbe dargli una nuova possibilità.