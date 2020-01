Calciomercato Torino, sirene spagnole per Meité

Calciomercato Torino, il Betis Siviglia sarebbe sulle tracce di Soualiho Meité: contatti avviati tra le società

Non solo il campionato, in Serie A è tempo anche di calciomercato e sono molte le società che stanno correndo ai ripari per rinforzare le loro compagini. In casa Torino c’è l’interesse forte di molti club per Soualiho Meité.

Il gigante del centrocampo infatti è seguito in Italia dal Sassuolo che lo vorrebbe in caso di partenza di Duncan ma anche in Spagna dal Betis Siviglia. Il clun spagnolo infatti avrebbe avviato i primi contatti con il club granata.