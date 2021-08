Calciomercato Torino: Brekalo è a un passo. Cifre e dettagli dell’affare

Calciomercato Torino: Josip Brekalo è vicinissimo ad approdare sotto la Mole. Cifre e dettagli dell’operazione

Il Torino è a un passo da Josip Brekalo. Secondo Sky Sport è probabile che nelle prossime ore arrivi l’ufficialità di un accordo tra Torino e Wolfsburg per il trasferimento del croato sotto la Mole. Il calciatore già è stato vicino alla Serie A in queste settimane con la Lazio che ha trattato a lungo il giocatore.

L’affare dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Il giocatore è in scadenza 2023 con il Wolfsburg e in queste ore le società sono in contatto per definire l’affare. Il classe 1998 ha collezionato 105 presenze e messo a segno 16 gol con la maglia del club tedesco.