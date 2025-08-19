Calciomercato Torino, Caviglia obiettivo concreto per i granata. Superate due squadre - Calcio News 24

Calciomercato Torino: Nicolussi Caviglia in cima alla lista per il centrocampo. Le ultime novità

Il Calciomercato Torino si accende attorno a un nome ormai ben noto nei radar della Serie A: Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000, cresciuto nel vivaio della Juventus, è reduce da una stagione difficile culminata con la retrocessione del Venezia, club che lo ha acquistato a titolo definitivo versando 3,5 milioni di euro più bonus ai bianconeri. Nonostante l’approdo in laguna, il futuro del giovane valdostano sembra tutt’altro che legato alla Serie B.

Fin dall’inizio della sessione estiva, il nome di Nicolussi Caviglia è stato al centro delle trattative, con diverse squadre interessate alle sue qualità tecniche e alla sua versatilità in mezzo al campo. Tra le opzioni più concrete emerse nelle ultime settimane, una sembra oggi prevalere su tutte: il Torino.

Calciomercato Torino: sorpasso su Bologna e Fiorentina

Il Calciomercato Torino si è mosso con decisione sul profilo di Nicolussi Caviglia, approfittando del cambio di rotta del Bologna, che ha virato su Kristjan Asllani dell’Inter, e della Fiorentina, che ha scelto di puntare su altri nomi per il proprio centrocampo. I granata, sempre attenti ai giovani italiani con margini di crescita, hanno colto l’opportunità di inserirsi nella corsa e ora sembrano essere in pole position.

L’idea del club granata è quella di rinforzare il reparto centrale con un giocatore in grado di garantire qualità nella gestione del pallone ma anche dinamismo. Nicolussi Caviglia, pur avendo accumulato esperienza in squadre di seconda fascia, ha mostrato segnali di maturità importanti, che lo rendono un investimento interessante in chiave futura.

Calciomercato Torino: operazione possibile entro fine agosto

La trattativa è ancora in fase di definizione, ma i contatti tra il Torino e il Venezia sono già stati avviati. L’obiettivo è trovare un accordo che possa accontentare entrambe le parti, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nel contesto del Calciomercato Torino, l’operazione Nicolussi Caviglia rappresenta una mossa strategica: un profilo giovane, italiano, e con una solida base tecnica. Se tutto procederà come previsto, l’ex Juventus potrebbe presto indossare la maglia granata, dando nuova linfa al centrocampo di Juric.