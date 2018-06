Daniele Baselli può lasciare il Torino nel corso del mercato estivo: sul centrocampista è forte l’interesse della Lazio di Simone Inzaghi

Lazio a caccia di rinforzi sul mercato, Igli Tare ha individuato l’elemento ideale per la mediana di Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta Tuttosport, i biancocelesti sono sulle tracce di Daniele Baselli del Torino: il classe 1992 di Manerbio ha raccolto 4 reti e 2 assist in 32 presenze di Serie A, prestazioni di alto livello che non sono passate inosservato neanche al Milan.

Il quotidiano torinese sottolinea che il Torino è riluttante all’idea di privarsi della mezzala italiana, arrivata nel 2015 dall’Atalanta per 3,5 milioni di euro. La dirigenza granata è chiara: per l’acquisto di Daniele Baselli servono almento 25 milioni di euro. Cifre imponenti, ma la Lazio non si scoraggia: Tare pronto ad aprire il tavolo delle trattative con il collega Petrachi…