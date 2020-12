Calciomercato Torino, Defrel obiettivo per l’attacco

Calciomercato Torino: i granata avrebbero messo nel mirino Gregoire Defrel per l’attacco

Il Torino è a caccia di un attaccante da affiancare ad Andrea Belotti. E il nome in cima alla lista di Vagnati, come riportato da Tuttosport, sarebbe quello di Gregoire Defrel. Il francese ha giocato poco in questa prima parte di stagione al Sassuolo e sarebbe felice di provare una nuova esperienza.

L’attaccante ha un ottimo rapporto con Giampaolo dai tempi della Sampdoria e si trasferirebbe volentieri in granata. Il Torino potrebbe trovare l’accordo con i neroverdi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 12 e i 13 milioni di euro.