Calciomercato Torino, domani incontro con la Spal: i nomi sul piatto

Asse di calciomercato fra Torino e Spal: domani faccia a faccia tra le due società per parlare dei possibili trasferimenti

La Spal ha bisogno di un difensore centrale per rafforzare la retroguardia. Come si apprende da gianlucadimarzio.com, domani i ferraresi incontreranno i rappresentanti del Torino per trovare un accordo sul trasferimento di Kevin Bonifazi in biancoazzurro.

I ferraresi hanno intenzione di proporre un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro circa per il centrale. Il Torino ha anche chiesto informazioni su Jasmin Kurtic, vecchia conoscenza dei granata, proponendo anche alla Spal Meitè.