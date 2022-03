Calciomercato Torino, doppio colpo in casa Cagliari: granata al lavoro

Calciomercato Torino, vista della sessione di calciomercato estiva il tecnico Ivan Juric avrebbe espressamente chiesto due rossoblù

Il Torino si guarda intorno e pensa già al futuro vista la quasi ormai certa partenza in estate del suo attaccante principe Andrea Belotti; il tecnico granata Ivan Juric non ha perso tempo e ha già comunicato alla società due nomi per il reparto offensivo che possano garantire almeno 15 reti.

Come riporta Tuttosport il primo nome è quello di Giovanni Simeone, quest’anno in grande spolvero con l’Hellas Verona ma ancora di proprietà del Cagliari, ma tutto lascia pensare che gli scaligeri lo riscatteranno per circa 12 milioni per poi rivenderlo. Un altro nome è un vecchio pallino granata ovvero Joao Pedro, che secondo il quotidiano torinese, sembra destinato a lasciare il Cagliari a fine stagione a prescindere da ciò che sarà di questo campionato.