Calciomercato Torino, ecco i primi nomi per Giampaolo: arriva anche il sondaggio con l’Arsenal per l’eventuale prestito di Torreira

Spuntano i primi nomi per il nuovo Torino di Marco Giampaolo. L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio ai piani futuri della società granata: il primo nome riguarda un ex Samp, ovvero Torreira.

I granata – si legge – hanno sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione, anche se non sarà facile convincere l’Arsenal. Ipotesi Ramirez, ma si tratta anche per Linetty.