Calciomercato Torino, Izzo e Nkoulou in bilico: non sono più incedibili

Calciomercato Torino, Izzo e Nkoulou in bilico in vista della prossima stagione: non sono più degli incedibili

In estate avevano rappresentato la mattonella su cui fondare il nuovo Torino, del tutto simile al precedente in realtà. Perché Izzo e Nkoulou erano le certezze di una retroguardia che, nell’ultimo campionato, aveva rappresentato il valore aggiunto dei granata di Mazzarri.

Meno di dodici mesi dopo, però, la situazione è decisamente mutata. Il camerunense ha vissuto giorni di mercato turbolenti a fine agosto, lo scugnizzo di Scampia è incappato in una lunga serie di prestazioni sottotono. E ora entrambi sono in bilico. Tra la conferma all’ombra della Mole ed un addio che, di fronte alla giusta proposta, potrebbe garantire a Cairo un interessante “tesoretto” da reinvestire in entrata.