Calciomercato Torino, la società granata vuole blindare Elmas: le ultime

Calciomercato Torino, la società granata vuole già riscattare Elmas dal Lipsia: i dettagli

Arrivato nel mercato di gennaio, Elmas si sta dimostrando una pedina imprescindibile nel Torino di Paolo Vanoli e la società granata si sta già iniziando a muoversi per riscattare il giocatore arrivato in Italia in prestito dal Lipsia.

Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, a gennaio i due club hanno chiuso l’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni, parecchi per le casse granata: “il Lipsia non regalerà Elmas, tanto più se proseguirà su questi livelli, tuttavia potrà scendere a una cifra che rumors di mercato attestano sui 14 milioni” si legge tra le pagine del quotidiano“.