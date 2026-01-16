Calciomercato Torino: il Maiorca bussa alla porta! Interesse per questo giocatore, può lasciare i granata nei prossimi giorni

Calciomercato Torino: il Maiorca ha acceso i riflettori in casa granata! Interesse per questo giocatore che potrebbe partire a gennaio

Il calciomercato del Torino si accende improvvisamente sull’asse che collega il Piemonte alle Isole Baleari. Nelle ultime ore, infatti, è stato registrato un movimento concreto in uscita che potrebbe ridisegnare il reparto offensivo a disposizione dei granata. Il Real Maiorca ha effettuato un sondaggio ufficiale per Cyril Ngonge.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il contatto: il Maiorca bussa a Petrachi

Secondo le ultime indiscrezioni di Matteo Moretto, la dirigenza spagnola ha contattato i vertici del club per chiedere informazioni sulla disponibilità del giocatore e sui costi dell’operazione. Al momento si tratta di una “richiesta di informazioni” esplorativa, utile a capire i margini di manovra per intavolare una trattativa vera e propria. Petrachi, Direttore Sportivo del Torino, non ha chiuso la porta a priori, ma ha fatto capire che il giocatore non partirà in saldo.

Il profilo: Ngonge piace per l’imprevedibilità

Ma perché gli spagnoli hanno messo nel mirino proprio il granata? Cyril Ngonge, esterno offensivo belga classe 2000, è un giocatore che fa della rapidità e del dribbling le sue armi migliori. Mancino naturale che ama partire da destra per rientrare e calciare, possiede quel mix di tecnica e anarchia tattica che in Spagna è molto apprezzato per scardinare le difese avversarie. Il Maiorca, alla ricerca di un elemento capace di creare superiorità numerica e portare gol pesanti (dote che Ngonge ha dimostrato di avere nel suo repertorio, pur con qualche pausa di rendimento), lo ha individuato come il rinforzo ideale per il mercato di gennaio.

Resta ora da capire la formula. I tifosi granata attendono sviluppi: la partenza di Ngonge libererebbe uno slot importante in attacco, costringendo poi la società a tornare sul mercato per regalare un sostituto all’allenatore. La palla passa ora agli spagnoli: il Torino è in attesa.