Calciomercato Torino, Pellegri per sostituire Belotti: dipende da Zaza

Calciomercato Torino: i granata hanno messo Pellegri nel mirino, ma tutto dipenderà da Zaza

Andrea Belotti resterà fuori almeno per due mesi per una lesione muscolare, e allora il Torino si ritrova molto più povero in attacco con il Sanabria e il redivivo Zaza nel ruolo di 9. Così la società granata dovrà agire sul mercato a gennaio, con il nome di Pietro Pellegri sempre in prima linea.

Il ragazzo, che Juric fece esordire a 16 anni ai tempi del Genoa, non ha spazio al Milan e potrebbe quindi essere ceduto a cuor leggero. Tutto però potrebbe dipendere, come riportato da Tuttosport, da Zaza. Se l’ex Valencia non dovesse essere venduto, Cairo potrebbe infatti decidere di non muoversi in entrata e resterà così fino a fine stagione.