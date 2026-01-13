Connect with us

Calciomercato Torino, Petrachi fa i nomi: «Loro due sono sul mercato, mi sembra abbastanza evidente…». Chi lascerà i granata

Calciomercato Torino, Petrachi – direttore sportivo dei granata – ha parlato così delle mosse del club in uscita e in entrata

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel prepartita di Roma-Torino. Le sue parole.

GIOCATORI SUL MERCATO«Asllani e Nkounkou sono ragazzi che sono sul mercato, questo è abbastanza evidente. Qualcun altro ha qualche acciacco fisico, ma sicuramente abbiamo tracciato una linea all’interno dello spogliatoio e della struttura e sappiamo quello che dobbiamo fare. Come ho spiegato tante altre volte, siamo in 32 e qualcuno deve uscire perché entrino altri. C’è una lista da rispettare e, se prendi dei giocatori, devi metterne altri fuori lista. È un gioco di incastri e gennaio è difficile proprio per questo, ma i ruoli su cui dobbiamo intervenire li conosciamo bene e ci sto lavorando».

CABRAL OBIETTIVO DEL TORINO«No, Cabral è una voce di mercato che non ha mai avuto un riscontro. Al momento non stiamo cercando un attaccante, quindi sono solo rumors, non una notizia veritiera».

RIVALSA CON LA ROMA – «A Roma ho vissuto un anno importante: abbiamo fatto 70 punti e credo che da allora nessuno li abbia più fatti in campionato. Penso di aver dato il 200% di me stesso e ho un ottimo ricordo. Adesso penso al Torino e voglio dare il 100%, anche di più se ce n’è bisogno, perché ho tanta voglia di rivalsa».

