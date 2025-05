Calciomercato Torino, Ricci sempre più nel mirino dell’Inter. Novità sul suo futuro, è arrivata la decisione di Cairo

Ricci Inter è un accostamento di parole che tiene in ansia i tifosi nerazzurri, ma anche quelli del Torino. A fornire preziosi aggiornamenti sul centrocampista dei granata ci ha pensato questa mattina Tuttosport. Pur senza citare il club meneghino il blasonato quotidiano dà ormai per (quasi) scontata una possibile partenza dell’ex Empoli. Se l’Inter vuole davvero il giocatore è il momento di agire. Un passaggio:

RICCI INTER – «E così le parole di Vlasic suonano ancora più forti, se inquadrate in quella che autenticamente va profilandosi come una rivoluzione. L’ennesima di un presidente, Cairo, mai come dal 2005 ad ora con la piazza con tro in maniera così evidente. Aggrapparsi a qualcosa, se partendo dal portiere e arrivando al ca pitano si profilano due partenze – da Milinkovic Savic e Ricci la proprietà vuole monetizzare, poi da sostituire ci saranno i calciatori con il cartellino che pesa meno e gli svincolati – è difficile […]

A ogni livello, così la rosa non è sufficiente. E con Elmas, Ricci e probabilmente Milinkovic tanti altri andranno via: di sicuro gli svincolati Linetty e Karamoh, poi sono da valutare Pedersen, Walukiewicz, Coco, Masina, Dembélé, Ilic, Tameze e Sanabria. E il redivivo Ilkhan».