Zaza, Nizza in vantaggio sul Torino: le ultime

E’ tutto da scrivere il futuro di Simone Zaza. L’attaccante di Policoro è sempre più vicino all’addio al Valencia, che negli ultimi giorni ha concluso gli acquisti di Batshuayi e Kevin Gameiro, e non mancano le proposte: sulle sue tracce c’è il Torino, ma attenzione alla concorrenza…

Secondo quanto riportato da Super Deporte, il Nizza è in grande pressing per assicurarsi le prestazioni dell’ex Juventus: contatti con i Che per il prestito con diritto di riscatto del classe 1991, che andrebbe a sostituire il partente Mario Balotelli. Attese novità nelle prossime ore.