Il Valencia ha ottenuto Batshuayi in prestito dal Chelsea e potrebbe quindi liberare Zaza. Il Torino resta alla finestra

L’arrivo di Michy Batshuayi al Valencia, che ha ottenuto il giocatore in prestito dal Chelsea, può rivelarsi una ghiotta occasione di mercato per il Torino. Il club spagnolo ha ora una discreta abbondanza di attaccanti e Simone Zaza non è quindi più indispensabile. L’ex Juventus è stato per mesi accostato ai granata ma fino ad oggi il Valencia ha resistito a qualsiasi offerta pervenutagli. Come sottolinea Tuttosport, ora che Batshuayi si prepara a vestire la maglia dei Los Murciélagos nella prossima stagione la posizione del Valencia potrebbe essere cambiata. Zaza in Spagna ha segnato 19 gol in 59 presenze ma da mesi si parla di un suo trasferimento.

Il possibile arrivo dell’attaccante azzurro potrebbe cambiare anche il destino di Andrea Belotti. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile interessamento del Napoli nei confronti del Gallo ma il Torino ha voluto confermare ufficialmente che non ci sono trattative in corso tra i due club.