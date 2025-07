Calciomercato Torino, per il ritorno in Europa si pensa ad un Campione d'Europa: occhi puntati su Toloi - Calcio News 24

Calciomercato Torino: Rafael Toloi nel mirino, possibile ritorno in Italia. La situazione attuale

Nel panorama del calciomercato Torino, uno dei nomi che sta circolando nelle ultime settimane è quello di Rafael Toloi. Il difensore brasiliano, che ha recentemente concluso il suo contratto con l’Atalanta lo scorso 30 giugno, è finito nel mirino di diversi club, tra cui proprio il Torino. Dopo un’esperienza importante in Serie A, Toloi potrebbe tornare a vestire la maglia granata, in un’operazione che si preannuncia interessante sia per la qualità che per il costo ridotto, essendo un parametro zero.

Il Torino ha effettuato un sondaggio nei confronti del calciatore e dei suoi agenti, monitorando la situazione in attesa di definire le proprie strategie per il reparto difensivo. La società granata sta infatti valutando le opzioni a disposizione per rafforzare la linea arretrata, e un giocatore esperto come Toloi potrebbe rappresentare un innesto prezioso. L’eventuale arrivo del brasiliano dipenderà molto dall’evoluzione della rosa e dalle possibili uscite o altri movimenti nel reparto difensivo.

Non solo il Torino ha mostrato interesse per Toloi. Anche il Villarreal, club spagnolo di alto livello, aveva fatto delle richieste di informazioni nelle ultime settimane, segnalando l’attenzione verso il difensore sudamericano. Tuttavia, al momento la trattativa con il club spagnolo non è decollata, e la possibilità di un ritorno in Serie A sembra prendere sempre più corpo.

Toloi rappresenterebbe un’opportunità low cost e di grande esperienza per il Torino, che potrebbe così aggiungere solidità e leadership al proprio reparto difensivo senza dover sostenere costi elevati di trasferimento. La situazione è in evoluzione, e nelle prossime settimane è atteso qualche sviluppo in merito.

In conclusione, il nome di Rafael Toloi resta uno dei protagonisti del calciomercato Torino, con la società che valuta con attenzione questa possibile operazione per rafforzare la squadra in vista della nuova stagione.