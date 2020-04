Calciomercato Torino, tutti pazzi per Meité: Celta Vigo in vantaggio, ma attenzione al Crystal Palace e al Southampton

Soualiho Meïté, centrocampista del Torino, piace a mezza Europa. Il calciatore francese – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – piace sia in Liga che in Premier League.

Il Celta Vigo, società spagnola, sembra essere in vantaggio e potrebbe provare l’assalto nei prossimi giorni. Attenzione però al Crystal Palace e al Southampton, che potrebbero convincere il calciatore a scegliere l’Inghilterra.