Calciomercato Torino, Verdi in uscita: tre club di A su di lui

Calciomercato Torino, Verdi può lasciare il club granata già a gennaio: tre squadre di Serie A sulle sue tracce

La Sampdoria, è inevitabile, dovrà intervenire sul mercato di gennaio per cercare di rafforzare una rosa che, per il momento, non ha dato i risultati sperati. Preoccupa soprattutto la situazione in attacco dove sono ben pochi i gol messi a segno. Per questo motivo gli occhi della dirigenza blucerchiata si sono spostati su Torino.

Simone Verdi non sta trovando lo spazio che vorrebbe, Ivan Juric non lo ha escluso ma le scelte che ha fatto finora non lo hanno messo al centro del progetto. Per questo motivo, come riporta Tuttosport, il calciatore accetterebbe di buon grado di partire nel mercato di gennaio. La Sampdoria sarebbe in pole position per il prestito, ma avrebbe la concorrenza di Cagliari e Genoa.