Calciomercato Torino, obiettivo Volpato: trattativa aperta con il Sassuolo, le cifre

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Torino di Baroni, con l’obiettivo Cristian Volpato dal Sassuolo. Tutti i dettagli in merito

Il Torino torna alla carica per Cristian Volpato. Dopo un primo tentativo fallito a gennaio, i granata sono pronti a rilanciare con decisione per portare a casa il talento classe 2003 del Sassuolo. Come riportato da Tuttosport, i dialoghi tra le due società sono ripartiti con slancio e il club neroverde, neopromosso in Serie A, non considera più Volpato incedibile come qualche mese fa. Allora l’amministratore delegato Carnevali aveva bloccato ogni discorso, ritenendo l’ex Roma troppo importante per la corsa promozione.

Ora però lo scenario è cambiato: il Sassuolo ha raggiunto il suo obiettivo stagionale, e Vagnati ha presentato una prima offerta di circa 10 milioni di euro più bonus. Il Sassuolo ne chiede oltre 15, ma le parti sono in contatto e la trattativa può proseguire. Il Torino vede in Volpato il profilo ideale per il 4-2-3-1 dell’ex Lazio Marco Baroni: estro, qualità tecnica, duttilità tra fascia e trequarti. Un investimento mirato per rafforzare la fase offensiva con un giovane di talento.