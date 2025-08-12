Calciomercato Tottenham, accordo di massima tra il club londinese e l’esterno brasiliano fino al 2030, opzione per un ulteriore anno

Il Tottenham è pronto a fare sul serio per Savinho. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, gli Spurs hanno avviato i colloqui con il Manchester City per cercare di strappare il talento brasiliano classe 2004 alla corte di Pep Guardiola. L’offerta iniziale presentata dal club londinese sarebbe di 50 milioni di euro, ma i Citizens non sembrano intenzionati ad accettare, ritenendo la cifra troppo bassa rispetto al valore e al potenziale del giocatore.

Come rivelato da Schira, «C’è già un accordo di principio tra il Tottenham e Savinho per un contratto fino al 2030, con opzione per estenderlo al 2031». Questo significa che la volontà del calciatore sarebbe chiara: trasferirsi in Premier League restando comunque nel massimo campionato inglese, ma con un ruolo più centrale rispetto a quello che potrebbe avere al Manchester City, dove la concorrenza in attacco è altissima.

Savinho, esploso nella scorsa stagione con prestazioni di grande livello, è considerato uno dei prospetti offensivi più interessanti del calcio europeo. Dotato di velocità, tecnica sopraffina e ottima capacità di saltare l’uomo, ha attirato l’attenzione di diversi top club, ma il Tottenham è quello che finora si è mosso in maniera più concreta.

Dal canto suo, il Manchester City sa di avere tra le mani un potenziale campione e non intende cederlo senza una cifra che rispecchi pienamente il suo valore. I dirigenti inglesi avrebbero fatto sapere di aspettarsi un’offerta superiore ai 60 milioni di euro, cifra che metterebbe seriamente alla prova la dirigenza degli Spurs.

Il Tottenham, guidato da Ange Postecoglou, è alla ricerca di rinforzi per aumentare qualità e profondità nella rosa, soprattutto sugli esterni offensivi. L’arrivo di Savinho permetterebbe di alzare il livello tecnico della squadra e garantirebbe al tecnico australiano una soluzione tattica in più, sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1.

La trattativa è ancora aperta e destinata a svilupparsi nelle prossime settimane. Il nodo resta la valutazione economica, ma con la volontà del giocatore già indirizzata verso Londra, il Tottenham può sperare di chiudere, a patto di aumentare la propria offerta.