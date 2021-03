Calciomercato, tutti pazzi per Haaland: il Chelsea accelera

Erling Braut Haaland ha dimostrato la sua eccezionale confidenza con il gol soprattutto in Champions League: le big europee se lo contendono

Erling Braut Haaland è il calciatore, insieme a Mbappè, che fa più rumore in Europa: le sue straordinarie medie realizzative in carriera e sopratutto in Champions League fanno di lui l’oggetto di desiderio delle big europee.

Come riporta Metro UK il Chelsea vorrebbe chiudere l’affare prima della fine della stagione in corso e anticipare tutte le big, tra cui Manchester City e Real Madrid.