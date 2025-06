Calciomercato Udinese, novità sul fronte difesa: non solo Bertola nel mirino dei bianconeri. L'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Udinese, dopo Bertola, occhi puntati su Wisniewski per la difesa. Un grande colpo per trovare solidità dietro

Il calciomercato Udinese è entrato nel vivo e la dirigenza bianconera sta lavorando con decisione per rinforzare il reparto difensivo in vista della stagione 2025-2026. Dopo aver definito l’arrivo a parametro zero di Nicolò Bertola, il club friulano guarda ora con grande interesse a Przemyslaw Wisniewski, difensore centrale attualmente in forza allo Spezia.

L’arrivo di Bertola, classe 2003, è praticamente certo: contratto quadriennale già pronto, visite mediche fissate a Villa Stuart e firma attesa a breve. Un colpo in linea con la filosofia del club, che punta a giovani talenti da valorizzare nel tempo. Ma il calciomercato Udinese non si ferma qui. La priorità del calciomercato Udinese è continuare a costruire una linea difensiva solida e fisica, adatta allo stile di gioco richiesto dal tecnico Kosta Runjaic.

Ed è proprio Runjaic a spingere per l’acquisto di Wisniewski. Il centrale polacco, classe 1998, è un profilo che il tecnico conosce bene sin dai tempi in cui lo osservava mentre allenava il Legia Varsavia. All’epoca, Wisniewski militava nel Gornik Zabrze, e già allora era considerato un prospetto interessante. Dopo una stagione in cui ha ritrovato continuità, superando un lungo infortunio al ginocchio, il difensore ha attirato diverse attenzioni.

Secondo quanto riportato da CalcioSpezia.it, lo Spezia è disposto a cedere Wisniewski, ma non a qualsiasi cifra. La richiesta è di almeno 5 milioni di euro, cifra che riflette l’investimento sostenuto dai liguri: 3,8 milioni complessivi versati al Venezia, tra pagamento in contanti (2,2 milioni), il cartellino di Bjarnason Ellertsson (valutato 1,5 milioni) e il prestito del difensore Hristov.

Sul giocatore si registrano anche interessamenti da parte di club tedeschi e del Palermo, ma al momento è il calciomercato Udinese a muoversi con più decisione. L’obiettivo è chiaro: portare a casa un difensore affidabile, con esperienza e caratteristiche fisiche importanti, per dare maggiore stabilità alla retroguardia friulana.

Con Bertola già virtualmente a disposizione e Wisniewski nel mirino, il calciomercato Udinese si conferma attento e ambizioso. Il club di Pozzo, come da tradizione, punta su un mix di giovani promesse e profili più esperti, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e ben equilibrata per affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie A.