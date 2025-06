Calciomercato Udinese, in uscita passi avanti per Bijol al Leeds. In entrata arriva Bertola e si punta Sargent

In attesa di sviluppi sulla trattativa con gli investitori americani, l’Udinese sta già programmando la rosa da affidare a mister Kosta Runjaic per la prossima stagione. Al centro delle strategie di mercato ci sono tre nomi chiave: Jaka Bijol, Lorenzo Lucca e Oumar Solet. Le loro eventuali cessioni garantiranno importanti introiti che saranno reinvestiti sul mercato.

Per Bijol è ormai tutto definito: il difensore sloveno ex CSKA Mosca passerà al Leeds United per una cifra intorno ai 22 milioni di euro, somma che rappresenta una boccata d’ossigeno per le casse friulane. In fase avanzata anche i contatti per Lucca, centravanti sul quale il Napoli ha mostrato forte interesse. I partenopei stanno tentando di abbassare i 35 milioni richiesti dalla famiglia Pozzo offrendo le contropartite Lindstrom e Cajuste, ma per ora l’intesa è lontana. Discorso diverso per Solet, il cui contratto sarà prima esteso di un anno, per poi valutare eventuali offerte.

Sul fronte acquisti, l’Udinese ha già chiuso per Nicolò Bertola, difensore in scadenza con lo Spezia, rinforzo prezioso per un reparto arretrato in fase di ricostruzione. Nel mirino anche Jay Idzes, reduce da un’ottima stagione al Venezia: il profilo dell’indonesiano piace molto, anche se la concorrenza è elevata. Sempre dal Venezia si guarda con interesse a Gianluca Busio per il centrocampo, possibile sostituto di Lovric in caso di partenza. Tuttavia, l’ingaggio dell’americano, che guadagna oltre 1 milione annuo, rappresenta un ostacolo.

Per l’attacco, il grande obiettivo è Josh Sargent, bomber del Norwich con caratteristiche differenti da Lucca ma con ottimo rendimento in Championship. La dirigenza bianconera vorrebbe affiancarlo a Davis, che nonostante i numerosi infortuni resta una scommessa su cui puntare.