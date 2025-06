Calciomercato Udinese, Bijol saluterà la Serie A? I bianconeri trovano già due potenziali sostituti - Calcio News 24

Calciomercato Udinese, il Leeds su Bijol, i friulani valutano alternative in difesa. Chi è fortemente nel mirino della squadra bianconera per compensare tale assenza?

Il calciomercato Udinese entra nel vivo con movimenti significativi sia in uscita che in entrata. In queste ore, l’attenzione è tutta rivolta al futuro di Jaka Bijol, difensore centrale sloveno classe 1999, che ha attirato l’interesse di diversi club stranieri. In particolare, il Leeds United ha mosso i primi passi concreti per portarlo in Inghilterra.

Il club inglese si sta dimostrando molto ambizioso in vista della prossima stagione, ha già presentato una prima offerta per il centrale dell’Udinese. Tuttavia, la società friulana ha prontamente respinto la proposta, giudicandola non congrua rispetto al valore del giocatore. I contatti tra le due dirigenze, però, non si sono interrotti: si continua a trattare nella speranza di trovare un’intesa economica che soddisfi entrambe le parti.

Bijol, protagonista di buone stagioni con la maglia bianconera, è considerato uno dei punti di forza della retroguardia friulana. Il suo profilo è apprezzato per solidità difensiva, leadership e capacità di impostazione dal basso, qualità che lo rendono un elemento molto ricercato nel panorama europeo. La sua partenza, se confermata, rappresenterebbe una perdita importante per il reparto arretrato del calciomercato Udinese, che si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata.

Infatti, sul fronte acquisti, il calciomercato Udinese si sta concentrando in particolare su due difensori dello Spezia. Il primo nome sul taccuino è quello di Przemyslaw Wisniewski, centrale polacco classe 1998. Giocatore fisico, abile nel gioco aereo e dotato di buona esperienza in Serie B e in Serie A, potrebbe rappresentare un rinforzo solido per la retroguardia friulana, anche in ottica futura.

Il secondo profilo seguito con interesse è quello di Nicolò Bertola, promettente difensore italiano nato nel 2003. Già nel mirino di club come Inter e Juventus, e attualmente seguito anche da Cagliari e Sassuolo, Bertola è considerato uno dei giovani più interessanti del panorama nazionale nel suo ruolo. La sua duttilità tattica, unita a margini di crescita evidenti, lo rende una scommessa interessante per il futuro della difesa bianconera.

Il calciomercato Udinese, come spesso accade, si caratterizza per l’attenzione rivolta ai giovani di prospettiva, ma anche per la capacità di individuare talenti sottovalutati da valorizzare in Serie A. Se da un lato l’eventuale cessione di Bijol porterebbe liquidità importante nelle casse del club, dall’altro il calciomercato Udinese sembra già pronta a reinvestire con oculatezza, puntando su profili funzionali al progetto tecnico e con potenziale di crescita.

Resta da capire come evolveranno i dialoghi col Leeds e se emergeranno nuovi club interessati a Bijol. Di certo, le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro del difensore sloveno e per definire le prossime mosse del club sul mercato.

In sintesi, il calciomercato dell’Udinese si muove tra possibili cessioni pesanti e nuovi ingressi mirati, con l’obiettivo di mantenere competitività e continuità, valorizzando al tempo stesso nuovi talenti come da tradizione friulana.