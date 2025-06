Calciomercato Udinese, pronto un mega colpo da una rivale! Quel giocatore può far sognare i tifosi - Calcio News 24

Calciomercato Udinese, le ultime novità nei confronti di un centrocampista assai promettente per la squadra bianconera

Il calciomercato Udinese si anima con un nome nuovo e interessante: quello di Gianluca Busio, centrocampista statunitense attualmente in forza al Venezia. Secondo quanto riportato da Tutto Udinese, il club friulano starebbe seguendo con grande attenzione il classe 2002, valutandolo come possibile rinforzo per la mediana in vista della stagione 2025/2026.

Busio è un profilo già noto agli osservatori italiani: arrivato al Venezia nella stagione 2021/22, ha subito fatto il suo esordio in Serie A proprio contro l’Udinese, in una gara terminata con la vittoria per 3-0 dei bianconeri. Da allora, il centrocampista ha collezionato oltre 90 presenze con la maglia arancioneroverde, dimostrando continuità e versatilità.

Il nome di Busio rientra nelle strategie di rafforzamento del calciomercato Udinese, che guarda con attenzione al mercato italiano e, in particolare, ai giocatori giovani ma già abituati al contesto del calcio professionistico. Busio è un centrocampista duttile: può essere impiegato come mediano davanti alla difesa, ma anche in posizione più avanzata, da mezzala o trequartista, offrendo soluzioni tattiche utili in diverse situazioni di gioco.

Un altro aspetto che rende interessante l’operazione per il calciomercato Udinese è la situazione contrattuale del giocatore. Il legame tra Busio e il Venezia scade nel giugno 2026, ma secondo le ultime indiscrezioni non sembrano esserci margini concreti per un rinnovo. Questo potrebbe spingere il club lagunare a valutare eventuali offerte già durante la finestra estiva, per evitare il rischio di perdere il calciatore a condizioni meno vantaggiose.

Busio, nato negli Stati Uniti da padre italiano e madre americana, ha anche collezionato diverse presenze con la nazionale USA, confermando la sua crescita anche a livello internazionale. La possibilità di tornare a calcare i campi di Serie A potrebbe rappresentare un’occasione importante per il suo percorso professionale, e l’Udinese sarebbe pronta a offrirgli spazio in un progetto tecnico orientato alla valorizzazione dei giovani.

In un’estate che si preannuncia movimentata sul fronte uscite e arrivi, il calciomercato Udinese si arricchisce quindi di un’opzione concreta. Nelle prossime settimane si capirà se l’interesse per Busio si tradurrà in una vera e propria trattativa, ma il segnale è chiaro: i bianconeri stanno costruendo con attenzione la squadra del futuro.