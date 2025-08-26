Calciomercato Udinese, Cheddira vicino ai bianconeri? Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Udinese: sorpasso del Cagliari per Cheddira, trattativa in bilico

Mancano pochi giorni alla chiusura ufficiale del mercato estivo e le trattative entrano nella loro fase decisiva. Tra i club più attivi in queste ultime ore figura l’Udinese, protagonista di diverse operazioni in entrata e in uscita. Tuttavia, uno degli obiettivi principali del calciomercato Udinese, Walid Cheddira, potrebbe sfumare a sorpresa.

Secondo quanto riferito dal giornalista Orazio Accomando, il Cagliari si sarebbe inserito con forza nella trattativa per l’attaccante marocchino di proprietà del Napoli, superando la concorrenza della società friulana. Una mossa inaspettata che ha rimescolato le carte proprio quando l’accordo tra Udinese e Napoli sembrava a un passo dalla chiusura.

Il club bianconero aveva trovato una bozza di intesa per il prestito con diritto di riscatto, formula già ampiamente utilizzata nel corso del calciomercato Udinese per costruire una rosa flessibile e sostenibile. Tuttavia, la dirigenza del Cagliari, alla ricerca di un rinforzo offensivo da affiancare a Gennaro Borrelli, ha rilanciato con un’offerta più vantaggiosa per il Napoli.

La situazione si è così trasformata in una vera e propria corsa a due, con il Cagliari che ora sembra in leggero vantaggio. La decisione finale spetterà allo stesso Cheddira, che dovrà scegliere quale destinazione preferire tra Friuli e Sardegna.

Nel frattempo, l’Udinese non resta con le mani in mano: nelle ultime ore ha chiuso l’acquisto di Adam Buksa, attaccante polacco in arrivo per rinforzare il reparto offensivo. Il giocatore è atteso per visite mediche e firma a breve. Un’operazione che conferma quanto il calciomercato Udinese sia ancora in pieno movimento, anche se la perdita del profilo di Cheddira rappresenterebbe comunque un’occasione mancata.

Cheddira, reduce da una buona stagione con il Frosinone, è un attaccante moderno, capace di attaccare la profondità, creare spazi e segnare con regolarità. Un profilo ideale per l’Udinese, che cerca ancora certezze dopo un avvio di stagione con alti e bassi.

Le prossime ore saranno decisive: l’Udinese, nonostante il possibile sorpasso, resta vigile e pronta a rilanciare. Il calciomercato Udinese è tutt’altro che chiuso, e nuovi colpi potrebbero ancora arrivare all’ultimo minuto.