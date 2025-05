Kabasele chiaro: «Peccato per aver chiuso così la stagione. Futuro? All'Udinese voglio dire questo» - Calcio News 24

Christian Kabasele, difensore dell’Udinese, ha commentato ai microfoni di DAZN su quello che sarà il suo futuro in estate

Dopo la sconfitta per 3-2 contro la Fiorentina, Christian Kabasele, difensore dell’Udinese, ha commentato il match ai microfoni di DAZN, esprimendo il suo rammarico per l’andamento della partita e facendo un bilancio della stagione appena conclusa.

Ha dichiarato Kabasele. «Se fossimo rimasti in parità numerica. Il secondo cartellino giallo a Bijol mi è sembrato eccessivo. Tocca prima il pallone, poi scivola contro l’avversario, ma tra i due c’erano almeno cinque-dieci metri. È un episodio che ha cambiato la gara. Dispiace chiudere la stagione con una sconfitta, soprattutto perché nell’ultimo mese non siamo riusciti a esprimere il nostro vero valore. Ora dobbiamo staccare la spina durante le vacanze, fare un reset e ripartire. Abbiamo comunque una base solida per costruire qualcosa di buono il prossimo anno».

Parlando delle prospettive della squadra, Kabasele ha sottolineato l’importanza di migliorare sotto alcuni aspetti per poter ambire a traguardi più alti: «Se vogliamo crescere, dobbiamo prima di tutto limitare gli errori individuali e collettivi, perché ci sono costati punti importanti. Inoltre, abbiamo perso terreno contro squadre alla nostra portata, e questo ha inciso sulla classifica finale. La squadra è forte, c’è uno spirito di gruppo molto positivo, sembriamo una vera famiglia. Ora è il momento di fare uno scatto in avanti e dimostrare che possiamo puntare alla top ten della Serie A».

Infine, il centrale belga ha parlato anche del proprio futuro, lasciando aperti tutti gli scenari: «Non so ancora cosa succederà nella prossima stagione. Non ho ancora avuto colloqui con la società, quindi per ora è tutto da vedere. So qual è il mio ruolo all’interno del gruppo, sono uno dei più esperti e questo comporta una certa responsabilità. Vedremo quali saranno le decisioni nei prossimi giorni».

Kabasele conclude così una stagione complicata ma con la volontà chiara di guardare avanti con fiducia.