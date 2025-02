Calciomercato Udinese, sarà addio Lucca in estate. Pronta l’offerta da parte di quelle due big italiane

Calciomercato Udinese, Lorenzo Lucca si allontana dalla squadra bianconera? Sul centravanti spuntano due big italiane

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Udinese vede il centravanti bianconero Lucca lontano dal Friuli in vista dell’estate.

Su Lorenzo Lucca è pronta a scatenarsi un’asta tutta italiana, e nel mezzo ci sono anche due big italiane come Roma e Napoli: un grande interesse dove in diverse settimane ci sono stati contatti con l’agente Giuseppe Riso. Due piazze importanti per un attaccante ormai pronto al salto in una big.