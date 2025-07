Calciomercato Udinese, occhi puntati su Marin: il Cagliari ci pensa per l'estate. L'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Udinese: obiettivo Razvan Marin dal Cagliari. La situazione sulla squadra bianconera in termini di trattativa

Il Calciomercato Udinese si fa sempre più attivo, con la dirigenza bianconera pronta a rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Uno dei nomi più caldi sul taccuino del club friulano è quello di Razvan Marin, centrocampista classe 1996 attualmente in forza al Cagliari. Secondo quanto riportato da alcuni media rumeni, tra cui DigiSport, l’Udinese avrebbe manifestato un concreto interesse per il regista rossoblù, reduce da una buona stagione in Serie A.

Il centrocampista della nazionale rumena è da tempo considerato un elemento di equilibrio e qualità, abile sia nella fase di impostazione che in quella difensiva. Per questo motivo, l’Udinese vede in lui il profilo ideale per rafforzare una mediana che necessita di esperienza e intelligenza tattica. Il calciomercato Udinese, da sempre attento a operazioni sostenibili ma efficaci, potrebbe puntare su Marin come colpo mirato e funzionale al nuovo progetto tecnico.

La situazione del giocatore, però, è ancora fluida. Marin aveva dichiarato recentemente che avrebbe valutato eventuali offerte solo al termine dei suoi impegni con la Nazionale. Un atteggiamento professionale che conferma il suo forte senso di responsabilità. Tuttavia, l’interesse concreto dell’Udinese potrebbe accelerare i tempi e spingere il Cagliari a riflettere sulla possibilità di una cessione, soprattutto in virtù del recente cambio in panchina.

Il nuovo allenatore dei sardi potrebbe avere idee diverse rispetto al predecessore e valutare in maniera differente il ruolo di Marin all’interno della rosa. In un simile contesto, un’offerta interessante dell’Udinese – sia dal punto di vista economico che tecnico – potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

Il calciomercato Udinese è noto per la capacità di individuare giocatori sottovalutati o in cerca di rilancio, e Razvan Marin potrebbe rientrare perfettamente in questa filosofia. Non è da escludere che già nei prossimi giorni possano esserci contatti ufficiali tra le società per valutare la fattibilità dell’operazione.

Nel frattempo, i tifosi friulani restano in attesa di sviluppi. Il nome di Marin è solo uno dei tanti emersi in questa fase iniziale del calciomercato Udinese, ma rappresenta un segnale chiaro dell’intenzione del club di costruire una squadra competitiva e ben strutturata.