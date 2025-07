Calciomercato Udinese, nel mirino un nuovo giocatore per potenziare ulteriormente l'attacco. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Udinese: Adam Buksa nel mirino per l’attacco. La situazione attuale dei bianconeri

Il Calciomercato Udinese entra in una fase importante con la dirigenza friulana al lavoro per individuare il nuovo centravanti che possa sostituire Lorenzo Lucca, trasferitosi recentemente al Napoli. Secondo quanto riportato dal portale polacco Goal.pl, l’obiettivo principale dei bianconeri è Adam Buksa, attaccante classe 1996 attualmente in forza al Midtjylland, club del campionato danese.

Buksa è un profilo che intriga molto in casa Udinese: con i suoi 1,91 metri di altezza, rappresenta un classico numero nove di peso, forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Nella scorsa stagione ha messo a segno 15 gol in 39 presenze, dimostrando una buona continuità realizzativa. Le sue caratteristiche sembrano adattarsi perfettamente al sistema di gioco friulano, che da anni predilige un attaccante capace di proteggere palla, finalizzare e rendersi utile anche nel gioco di sponda.

Il nome di Buksa non è nuovo nel panorama internazionale. Il polacco vanta una carriera distribuita in più campionati: ha infatti giocato in Francia con il Lens, negli Stati Uniti con il New England Revolution, in Turchia e ora in Danimarca. A livello di nazionale, può contare 23 presenze con la Polonia e 7 gol, numeri che certificano la sua esperienza anche in ambito internazionale.

Un aspetto che potrebbe facilitare la trattativa in questo Calciomercato Udinese è il legame già esistente tra Buksa e l’attuale allenatore bianconero, Kosta Runjaic. I due hanno lavorato insieme ai tempi del Pogon Stettino in Polonia, e questa conoscenza reciproca potrebbe accelerare sia la fase negoziale sia l’eventuale ambientamento del giocatore nella squadra friulana.

Non va dimenticato un altro dettaglio curioso: Buksa ha avuto un’esperienza giovanile in Italia, nelle giovanili del Novara, prima di affermarsi definitivamente all’estero. Un ritorno nel calcio italiano, questa volta da protagonista in Serie A, potrebbe rappresentare una tappa importante nella sua carriera.

Il Calciomercato Udinese è quindi focalizzato su un profilo internazionale ma già testato, con la volontà di chiudere l’operazione nelle prossime settimane. L’arrivo di Buksa sarebbe un colpo mirato per rimpiazzare Lucca e garantire profondità e qualità al reparto offensivo bianconero.